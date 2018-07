Americana recria clássicos da pintura com balas de goma

Arte açucarada

Uma artista americana trocou as tintas por balas de goma para fazer suas obras.

Kristen Cumings já recriou obras-primas de Van Gogh e Leonardo Da Vinci, além de um retrato em tamanho real do bruxo Harry Potter, usando até 12 mil balas coloridas, conhecidas no Brasil como "delicado".

O trabalho é meticuloso: Cumings faz um rascunho da obra, separa as 50 cores de bala em compartimentos diferentes e depois passa cada bala na cola para cobrir o desenho original.

"Quando comecei, levava 200 horas para terminar cada obra, mas agora aprimorei minha técnica e consigo terminar um (quadro) em metade do tempo", disse Cumings.

A artista diz que, às vezes, enfrenta contratempos.

"Não consigo me lembrar quantas vezes já derrubei todas as balas no chão. É extremamente frustrante e diminui seu ritmo. Minha sorte é que meus filhos adoram me ajudar a reorganizar as balas." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.