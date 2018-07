Americana-SP confirma segunda morte por gripe suína A Vigilância Epidemiológica da cidade de Americana, no interior de São Paulo, confirmou hoje a morte de duas pessoas causadas pelo vírus da Influenza A (H1N1), popularmente conhecida como gripe suína. As vítimas são uma mulher, de 36 anos, que morreu na sexta-feira, e um homem, de 38 anos, que morreu no dia 4. Os exames feitos no laboratório Adolfo Lutz de São Paulo foram confirmados ontem.