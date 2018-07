Americano da Al-Qaeda é preso em Karachi

O americano Adam Gadahn, que atuava como porta-voz da Al-Qaeda, foi preso ontem em Karachi, no Paquistão. Horas antes de ter sido capturado pelo serviço de espionagem paquistanês, Gadahn apareceu num vídeo da rede terrorista convocando os muçulmanos nos EUA a realizar atentados para prejudicar a economia americana.

Gadahn, de 41 anos, cresceu no condado de Riverside, na Califórnia. Converteu-se ao islamismo numa mesquita próxima de sua casa. Estava sendo procurado pelo FBI desde 2004. Também conhecido como Yahya Majadin Adams, tornou-se o primeiro americano acusado de traição em mais de 50 anos.

Sua captura é mais uma vitória contra a Al-Qaeda e pode ser considerada um sinal de maior cooperação do governo do Paquistão com o de Washington ? nos últimos dias, vários líderes talebans foram detidos.

No vídeo divulgado ontem, Gadahn vestia túnica branca, turbante e empunhava um fuzil. Ele também conclamou os muçulmanos integrantes das Forças Armadas dos EUA a imitarem o major Nidal Hasan ? americano que, em novembro, matou 13 pessoas durante um ataque na base de Fort Hood, no Texas.