Americano de 9 anos lança guia com dicas para conquistar garotas

Um estudante americano de nove anos de idade lançou um guia com dicas para conquistar garotas que já está na lista dos mais vendidos do jornal The New York Times . Alec Greven, do Estado do Colorado, diz que a ideia de escrever o livro, intitulado How to Talk to Girls ("Como Conversar Com Garotas", em tradução livre), começou como um projeto para a escola. "Eu apenas observava no parquinho (da escola) como os meninos faziam besteira e os erros que eles cometiam", diz Greven. "Muitos meninos tinham conversas erradas ou não conseguiam se recuperar quando uma garota os dispensava." Greven acredita que demonstrar interesse é a chave para o coração de uma garota. "Seu objetivo é ter certeza de que ela fale a maior parte do tempo, então você não fará besteira", diz. No livro, Greven sugere que os homens encontrem um modelo para seguir o comportamento. E adverte que não é uma boa escolha tentar conseguir uma garota muito cobiçada. "A melhor escolha para a maioria dos garotos é uma garota comum. Lembre que algumas garotas bonitas são insensíveis quando se trata de meninos", diz. A BBC convidou Greven a demonstrar sua técnica de conversa com Kristina Sorge, de 22 anos, da Califórnia. "Você viu, hum..., aquele episódio de Guerra nas Estrelas , ou algo assim?", perguntou Greven. "Eu sei, já vi todos os filmes Guerras nas Estrelas . Os velhos e os novos", respondeu Kristina. "Você já viu o filme do Indiana Jones ?", retoma Greven. "Vi o (filme) velho.", responde Kristina. "É muito bom." Depois de um começo forte, falando de cinema, Greven diminui o ritmo da conversa. "Se eu fosse mais velho, talvez eu perguntasse: você quer ir para algum lugar?", disse. "Acho que ele foi muito bem. Os conselhos são ótimos. Ele só precisa crescer uns dez anos", avaliou Kristina. O jovem escritor também oferece conselhos para quando os relacionamentos fracassam. "Você diz algo como: 'Acho que isto não vai dar certo, mas você gostaria de ser minha amiga?'" E para quando o dispensado é o menino, Greven é mais objetivo. "Eu digo: a vida é difícil, supere. E se você não consegue superar, está perdido." Apesar de seu novo status de guru do amor mirim, Greven afirma que não existem mulheres em sua vida, exceto sua mãe. "Sou um pouco jovem para encontros e tudo o mais", diz. Greven já está trabalhando em vários outros guias, entre eles How to Talk to Moms ("Como Conversar com Mães"), How to Talk to Dads ("Como Conversar com Pais "), e How to Talk to Grandparents ("Como Conversar com Avós", em tradução livre).