Americano é preso após sair de hotel sem pagar conta Um americano foi detido no Aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro, na noite de quarta-feira, após sair de um hotel onde estava hospedado sem pagar a conta de R$ 15 mil. De acordo com a Polícia Civil do Rio, o hotel Porto Bay, localizado em Copacabana, entrou em contato com o 12º Distrito Policial e informou que o homem, Robert Scott, havia fugido do local e embarcaria em um voo para os Estados Unidos às 22 horas. Agentes foram até o aeroporto onde identificaram e detiveram o suspeito.