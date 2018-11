Americano é preso por atirar em cortador de grama

Um homem de 56 anos de idade foi preso, no estado de Wiscounsin, no meio-oeste americano, depois de atirar contra seu cortador de grama porque a máquina não funcionava.Keith Walendowski pode ter de pagar uma multa de US$ 11 mil (R$ 17,4 mil) e pode ser condenado a seis anos e meio de prisão se for considerado culpado por má conduta e posse ilegal de arma.Segundo policiais, Walendowski disse: "É o meu cortador de grama e o meu jardim, então eu posso atirar se quiser."A polícia achou uma espingarda, uma pistola e uma arma de choque, além de munição, no porão da casa de Walendowski.De acordo com testemunhas, ele teria bebido antes do incidente.O cortador de grama foi encontrado junto com o lixo, do lado de fora da casa que o acusado divide com a mãe.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.