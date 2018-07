Americano é primeiro a cruzar cataratas do Niágara em corda bamba

O acrobata americano Nik Wallenda se tornou a primeira pessoa a cruzar com êxito as cataratas do Niágara desde a parte americana da queda d'água até o outro lado, o canadense.

Outras pessoas já haviam tentado travessias de risco no rio Niágara, mas em passagens mais estreitas, não na parte principal das cataratas como ele.

Após vários acidentes fatais em façanhas desse tipo, as autoridades do Canadá e dos Estados Unidos haviam proibido por cem anos as tentativas de travessias.

Wallenda pertence a uma família de acrobatas e artistas circenses que realizam proezas desde o século 18.

Ele começou a andar sobre uma corda bamba quando tinha apenas 2 anos de idade. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.