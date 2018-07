Americano ganha prêmio Sony de 'fotógrafo do ano'

O fotógrafo americano David Zimmerman ganhou nesta quinta-feira, em uma cerimônia no Palácio dos Festivais em Cannes, o prêmio de Fotógrafo do Ano do Sony World Photography Awards, que celebra a fotografia mundial.

Zimmerman competiu na categoria Paisagens com uma série de fotografias mostrando o frágil ecossistema dos desertos americanos. Além do título, ele recebeu US$ 25 mil dólares e equipamento fotográfico da Sony.

"Minha documentação desses impressionantes desertos pelo Arizona, Novo México, Califórnia e Nevada continua, num esforço para influenciar a preservação através da conscientização pública, opinião e ação", disse Zimmerman.

"Nós moramos numa época de conscientização ambiental. Também é uma era da imagem. Os dois podem coexistir para nos dar uma imagem mais distinta do uso e abuso de nossos oceanos e da amada terra firme, que sofre um risco muito maior do que nós admitimos ou sabemos", disse Bruce Davidson, em nome do comitê de julgamento.

"Tanto a imagem como seu significado coincidem nas fotografias de David Zimmerman. Em seu foco apurado e sensual, nos tornamos mais conscientes de onde estamos enquanto humanos nos depósitos de areia formados pelo tempo."

"Estou muito feliz com a vitória dessas paisagens de deserto, já que elas representam habilidade fotográfica e uma consciência do meio ambiente, e vão além das simples fotografias mostrando a terra e o céu", disse outra integrante do juri, Zelda Cheatle.

O prêmio, criado em 2007, contempla 12 categorias profissionais e oito categorias amadoras.

Vincent Foong, de Cingapura, recebeu o prêmio de Fotógrafo do Ano entre os amadores, na categoria História Natural.

Na quinta-feira também foi entregue o prêmio do Prince's Rainforest Project, uma fundação em defesa das floresta tropicais criada pelo príncipe Charles, ao fotógrafo espanhol Daniel Beltrá.

O prêmio inclui o financiamento de um projeto para documentar as florestas tropicais do mundo.

O fotógrafo francês Marc Riboud, ex-presidente da agência fotográfica Magnum, recebeu um prêmio especial pelo conjunto de sua obra. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.