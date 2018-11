Americano invade escola armado, dispara e se mata

Um homem armado invadiu uma reunião em uma escola da Flórida, nos Estados Unidos, disparou vários tiros contra os diretores e depois se matou.

O atirador era Clay Duke, um ex-presidiário de 56 anos que invadiu a sala de reuniões para questionar os diretores sobre a demissão de sua mulher, sem revelar o nome dela ou qual era o seu emprego.

Ao invadir a sala de reuniões, Duke primeiramente desenhou com tinta vermelha a letra "V" na parede. Em seguida, ele pede que as outras pessoas saiam da sala, exceto pelos diretores que estão na mesa logo em frente.

Duke então inicia a discussão com os diretores da escola Bay District. No entanto, uma das integrantes da mesa, que tinha saído, volta e tenta acertar o atirador com sua bolsa, mas ela é logo dominada por Duke, que a joga no chão.

Em seguida, Duke dispara dois tiros contra a mesa onde estão os diretores da escola. Nenhum deles, no entanto, foi atingido.

Depois dos disparos, o chefe da segurança da escola conseguiu invadir a sala e ferir Duke a tiros. O atirador então se matou.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.