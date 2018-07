Americano morre em acidente na Floresta da Tijuca

Ele entrou na floresta à noite com dois amigos também norte-americanos, e teria escorregado enquanto o grupo percorria uma trilha.

O corpo estava perto da cachoeira das Almas, em um lugar de difícil acesso. Por isso, os bombeiros só conseguiram resgatar o corpo na manhã desta sexta-feira, 18. O caso foi registrado na 19ª DP (Tijuca), que investiga as circunstâncias do acidente. O consultado dos Estados Unidos no Rio também foi comunicado sobre o episódio. O acesso à floresta da Tijuca é permitido das 8h às 17h, e é proibido permanecer dentro dela fora desse horário.