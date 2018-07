Americano pode ser expulso do País por biopirataria O aparecimento inesperado do empresário americano Philip Marsteller para se defender esquentou a audiência pública em que a Comissão da Amazônia da Câmara discutia a descoberta de um laboratório biológico clandestino num hotel, em Barcelos (AM). Dono do negócio, Marsteller disse que é perseguido, negou que esteja fazendo biopirataria e afirmou que o empreendimento é sustentável. O empresário responderá a processo e corre o risco de ser expulso do País.