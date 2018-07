Americano promove luta livre contra jacarés

Um americano da Flórida quer transformar uma peculiar tradição indígena em um esporte mundial, com atletas internacionais e audiência global. Trata-se da luta livre contra jacarés.

Assista ao vídeo da matéria da BBC Brasil

James Holt, que é descendente dos índios seminoles americanos, vai promover no próximo fim de semana um campeonato de "Luta Livre contra Jacarés" em uma feira indígena na Flórida.

Cada lutador precisa passar dez minutos com um jacaré em uma piscina.

Os lutadores recebem pontos em seis categorias, de acordo com a agressividade do animal, o nível de dificuldade dos movimentos, estilo, aparência, exibicionismo e até o nível do barulho da água. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.