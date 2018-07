Americano traído recebe indenização por 'esposa roubada'

Um empresário do Mississippi foi condenado a pagar US$ 750 mil (cerca de R$ 1,3 milhão) a um encanador por ter "roubado sua esposa". Sandra Valentine estava casada com Johnny Valentine havia quatro anos quando começou a trabalhar para o empresário milionário Jerry Fitch Sr. Após um ano, Sandra e Fitch, que também era casado, iniciaram um caso amoroso. Quando Sandra ficou grávida, Johnny, que suspeitava que estava sendo traído, pediu um teste de paternidade, que mostrou que ele não era o pai. 'Perda de afeto' Johnny pediu o divórcio e, em seguida, processou Fitch com base em uma lei de "alienação de afeto", que permite que um marido traído obtenha compensação por "perda social, de companheirismo, amor e afeto", assim como pela "perda de relações sexuais". Fitch entrou com uma apelação contra a condenação na Suprema Corte americana, que se negou a analisar o caso na segunda-feira. "Esta lei de alienação de afeto existe atualmente apenas em sete Estados dos Estados Unidos", afirmou Fitch à emissora americana ABC News. "Ela tem de ser extinta. Isso não está certo." Os outros Estados americanos que mantêm a lei são Havaí, Illinois, Novo México, Carolina do Norte, Dakota do Sul e Utah. Ofensa A lei basicamente determina que uma mulher é propriedade do marido, uma idéia que muitas mulheres, incluindo Sandra Valentina, consideram uma ofensa. "Eu não me considero uma propriedade", disse Sandra à ABC. "Nem de Johnny, nem de ninguém. Só de mim mesma." Sandra também rejeitou a alegação do ex-marido de que o casamento dos dois ia bem até ela começar a trabalhar para Fitch. "Isso não é verdade. Johnny tinha problemas com jogatina", afirmou Sandra, que disse não ter deixado Johnny antes por causa dos filhos. "O nosso casamento foi sendo destruído em um período de seis anos." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.