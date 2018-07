Americano vence mundial de 'guitarra de ar'

O americano Craig "Hot Lixx Hulahan" Billmeier conquistou o título mundial de "air guitar" ou guitarra de ar na cidade de Oulu, na Finlândia, na sexta-feira. Veja também: Assista ao vídeo Diante de uma platéia empolgada, os 20 maiores "virtuoses" do mundo demonstraram toda a sua habilidade nos instrumentos. Todas as atenções estavam voltadas para o campeão mundial Ochi "Dainoji" Yosuke, do Japão, mas quem roubou o show foi o americano Hot Lixx Hulahan. Ele acabou com o reinado do japonês e se transformou no 13º campeão mundial de guitarra de ar. Hot Lixx Hulahan derrotou competidores da Austrália, Nova Zelândia, África do Sul e de vários países europeus. Heróis da guitarra A guitarra de ar ganhou popularidade na década de 70, quando os longos solos das bandas de rock inspiraram adolescentes a se agarrarem a raquetes de tênis ou a qualquer outro objeto semelhante para imitar os heróis da guitarra. Em 1996, aconteceu a primeira edição do evento em Oulu. Desde então, surgiram vários torneios nacionais que permitem uma apresentação de um minuto de duração. Ninguém precisa saber tocar guitarra para participar, mas o vencedor é aquele que se apresenta da forma mais realista possível - e transcende a imitação. Os juizes dão notas seguindo critérios como "mérito técnico" (proximidade às notas originais), "presença de palco" e "airness", que é definido pelos organizadores como a capacidade da apresentação de "transcender da imitação de uma guitarra de verdade e virar uma forma de arte em si". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.