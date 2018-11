Americano voa 378 km pendurado em balões

Durante nove horas do último sábado, 5, Kent Couch voou 378 quilômetros sentado numa espreguiçadeira pendurada em 150 balões de festa gigantes. O aventureiro americano usou uma arma para estourar os balões e reduzir a sua altitude até pousar no pequeno povoado de Cambridge, Idaho. Veja também: Assista ao vídeo DNA esclarecerá se corpo é de padre Carli de SC O piloto dos balões se despediu com beijos na mulher, nos filhos e no cachorro, a chihuahua Isabella, antes de decolar. Couch foi empurrado por amigos para evitar uma colisão com cabos elétricos e decolou por cima da Auto-Estrada 20. O pouso causou sensação no povoado. Alguns até abraçaram o aventureiro, que elogiou os moradores. Couch agradeceu o carinho em Idaho distribuindo balões para as crianças. Essa foi a terceira aventura com balões do americano. A brincadeira custou o equivalente a mais de R$ 9,5 mil, rateados por patrocinadores. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.