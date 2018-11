Americanos gostariam de ter Sandra Bullock como vizinha

Bullock, que conquistou plateias enormes com sua imagem de garota americana típica, como aquela que mora na casa do lado, recebeu mais de um quarto dos votos na pesquisa anual sobre os vizinhos-celebridade mais desejáveis realizada pelo site imobiliário online Zillow.com.

Ela foi seguida pela política conservadora Sarah Palin. O fato pode ser visto como positivo para os moradores do Arizona, já que os jornais de segunda-feira noticiaram que sua filha, Bristol Palin, tinha comprado uma casa no Estado.

O presidente Barack Obama, sua mulher, Michelle, e filhas, Malia e Sasha, caíram três posições, para a quarta, depois de terem encabeçado a lista no ano passado. A terceira posição na lista foi das apresentadoras de talk show Ellen DeGeneres e sua mulher, Portia DeRossi. O apresentador de talk show Conan O'Brien é o quinto colocado.

Mas os extrovertidos atores ítalo-americanos de "Jersey Shore", que vêm conseguindo audiência impressionante na TV e conquistando fãs com seus bronzeados e seus gestos de otimismo, foram eleitos os piores vizinhos em 2010, seguidos pela família Obama (No. 2) e por Sarah Palin (No. 3).

"Foi divertido, de um jeito voyeurístico, conhecer a turma de 'Jersey Shore' na TV-realidade, mas será que gostaríamos de conhecê-la de perto, como vizinhos? Os americanos responderam 'de jeito nenhum'", disse Amy Bohutinsky, vice-presidente de marketing e comunicações da Zillow.

Kanye West e Mel Gibson foram apontados como quarto e quinto piores vizinhos, respectivamente.

Na pesquisa, adultos dos EUA tiveram que responder sobre quais celebridades e políticos mais gostariam de ter como vizinhos e com quais não gostariam de dividir um muro.

(Reportagem de Christine Kearney)