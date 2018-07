Amiga de refém ajuda polícia nas negociações em SP A amiga da adolescente mantida como refém há quase 68 horas pelo ex-namorado, Lindembergue Fernandes Alves, de 22 anos, está ajudando a polícia nas negociações com o industriário. Ela também ficou como refém na casa, até ser liberada na noite de terça-feira. Por volta das 9 horas, a refém apareceu na janela do apartamento com Lindemberg atrás falando ao celular, possivelmente com a adolescente. A adolescente foi acompanhada até a porta do apartamento, sempre falando ao celular, pelo irmão da amiga e refém, que ficou do lado de fora aguardando. Lindemberg mantém a ex-namorada refém em um apartamento da Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) no Jardim Santo André, em Santo André, no ABC paulista.