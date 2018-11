Amígdala cerebral ajuda a socializar Pessoas que passam muito tempo com amigos podem ter uma parte do cérebro maior que o habitual. Uma pesquisa com 58 voluntários indicou que, quanto maior a amígdala cerebral, mais frequentemente as pessoas relatavam ver seus amigos. Segundo os autores do estudo, publicado na Nature Neuroscience, isso faz sentido porque a amígdala está no centro de uma rede do cérebro que é importante para a socialização. / AP