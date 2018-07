Amigo de Bruno também se entrega e será interrogado O goleiro Bruno Fernandes Souza e seu amigo Luiz Henrique Ferreira Romão, conhecido como Macarrão, se entregaram nesta tarde na Divisão de Capturas da polícia fluminense (Polinter), no bairro do Andaraí, zona norte do Rio de Janeiro. A informação é do delegado titular da Divisão de Homicídios (DH) do Rio, Felipe Ettore. O delegado está se dirigindo para a Polinter, para levar o jogador e o amigo até a sede da DH, na Barra da Tijuca, onde os dois serão interrogados.