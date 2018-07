Amigo de Michael Jackson diz ser pai de Paris

O ex-ator Mark Lester, amigo de longa data de Michael Jackson, disse que pode ser o pai de um dos filhos do cantor.

Em entrevista ao jornal News Of The World, Lester disse ter doado esperma a pedido de Jackson e se disponibilizou a fazer um teste de paternidade.

"Eu acho que Paris pode ser minha filha", afirmou ele, chamando atenção para a semelhança física entre a menina e uma de suas filhas, Harriet.

"Ela tem olhos azuis, pele clara e maças do rosto proeminentes. As minhas meninas têm características muito parecidas."

Lester, de 51 anos, ficou famoso estrelando o filme Oliver Twist, em 1968, e era amigo do rei do pop havia quase 30 anos. Ele é padrinho de Paris, 11 anos, Prince, 12, e Prince Michael 2, de 7 anos.

Contato

A guarda permanente das três crianças foi concedida na semana passada à mãe do cantor, Katherine Jackson.

Em um vídeo, disponível no website do News Of The World, Lester alega que decidiu vir a público agora porque "está preocupado com o bem-estar e a criação das crianças".

"Há uma questão de contato", disse ele.

"Eu quero continuar tendo contato com as crianças e acredito que, no momento, esta é a única maneira de garantir isso."

Doação

O ex-ator, que hoje trabalha como osteopata e vive Cheltenham, na Grã-Bretanha, também revelou como foi o acerto feito com Jackson.

"Michael Jackson me pediu, em uma conversa particular, se eu estaria disposto a doar esperma em nome dele", disse Lester.

"Eu recebi um telefonema de uma clínica de Londres e me perguntaram qual seria um bom momento para que eu fosse até lá. Eu marquei um horário."

Mark Lester disse ter assumido, na época, que a mãe do bebê seria a então esposa de Michael Jackson, Debbie Rowe.

Recentemente, houve especulação de que o dermatologista de Jackson, Arnold Klein, seria o pai de seus dois filhos com Rowe.

O terceiro filho do astro nasceu de uma mãe de aluguel, cuja identidade nunca foi revelada.

A família Jackson não comentou as alegações de Mark Lester. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.