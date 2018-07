Amigo diz que brasileiro morreu ao tentar entrar nos EUA O Ministério das Relações Exteriores (MRE) informou hoje que buscava informações sobre um mineiro de 24 anos, que teria morrido ao tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Cláudio Afonso Pereira, de 22 anos, foi preso no último sábado pelas autoridades do Texas e relatou à família que o amigo de infância, Diego Guimarães, não resistiu ao esforço e morreu durante a travessia do deserto na fronteira do México com os EUA, na noite do último dia 8.