Amigos da Síria prometem ajuda em 48 horas se ataques pararem Potências árabes e ocidentais que se reúnem em Túnis nesta sexta-feira exigirão que as autoridades sírias permitam acesso imediato de ajuda para as cidades de Homs, Deraa, Zabadani "e outras áreas sob cerco" de acordo com um esboço da declaração obtido pela Reuters.