Amigos de médico encontrado morto depõem no Rio Dois colegas de trabalho do médico residente de 32 anos encontrado morto hoje no Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio de Janeiro, prestaram depoimento à tarde na 4ª Delegacia de Policia, na Praça da República, também no centro da capital fluminense. A vítima trabalhava no local onde o corpo foi achado.