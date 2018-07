Amigos de Rafael afirmam que motoristas faziam racha

"Nós vimos os dois carros passando no sentido que estava aberto, para a Barra (da Tijuca, zona oeste). Eles estavam em alta velocidade, sim. Estava batendo pega", disse Luiz Quinderé, 19 anos. A afirmação foi feita nesta quarta-feira, no velório do estudante de 18 anos que está sendo realizado no cemitério Memorial do Carmo, no Caju (zona norte). O rapaz contou que os amigos costumavam andar de skate no túnel quando estava fechado para manutenção.

O irmão mais velho de Rafael, Thomaz Velho, disse que espera punição ao responsável pela morte. "Foi uma história linda a do meu irmão. Ele era uma pessoa linda e adorada por todos. É triste, mas eu, particularmente, acho que a vida não é só feita de coisas maravilhosas, tem dramas e este é um drama na nossa vida", disse.

Vários artistas estiveram no velório demonstrando solidariedade à atriz Cissa Guimarães, mãe de Rafael, que chegou ao cemitério por volta das 11h muito abatida e não deu declarações. Entre os amigos, estiveram no velório, os atores Miguel Falabella, Maitê Proença, Cláudia Gimenez e Marília Pera, além do diretor da TV Globo Boninho, entre outros. Segundo parentes, o pai de Rafael perdeu o voo que o traria da Itália e só deve chegar ao Brasil amanhã.