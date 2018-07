Amigos e parentes homenageiam dançarino morto no Rio Cerca de 20 pessoas permanecem no velório do dançarino Douglas Rafael da Silva Pereira, de 26 anos, morto na madrugada de terça-feira no morro Pavão-Pavãozinjo, zona sul do Rio. Mototaxistas do morro dos Tabajaras, onde DG trabalhou antes de se tornar dançarino, e colegas de trabalho do programa Esquenta, da Rede Globo enviaram coroas de flores para prestar a última homenagem ao dançarino.