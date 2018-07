Amigos e parentes homenageiam Gabriel Buchmann

Buchmann foi visto pela última vez em 17 de julho, quando fazia uma escalada e estava a cerca de 600 metros do cume da montanha. O tempo mudou, ele teria se perdido e morreu de hipotermia. O corpo foi procurado por equipes do Malaui e por canadenses especialistas em buscas. O economista fazia uma viagem pelo mundo, passaria ainda por Moçambique e voltaria ao Brasil em seguida. O corpo de Buchmann chega hoje ao Rio, será velado no cemitério Memorial do Carmo, no Caju (zona oeste), e cremado amanhã.