AMIGOS EM CASA Uma das revelações de 2012, a dançante banda nova-iorquina Friends (foto) e o duo de DJs australianos Flight Facilities se apresentam no domingo (27) no lançamento do projeto All For Music. Os DJs Zegon e Lucio Morais, do duo Database, entre outros convidados, completam o line-up da festa, que será realizada numa casa em endereço ainda não divulgado, com shows a céu aberto. Formado por Guil Salles, Rodrigo Santanna e Juliana Correia, o All For Music é um projeto que pretende se relacionar com a música de diversas formas, seja organizando eventos, trabalhando diretamente com artistas, desenvolvendo plataformas para marcas ou investindo em negócios no uni-verso musical. TT