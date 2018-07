Amigos protestam contra prisão de ator no Rio Cerca de 20 amigos do ator Vinícius Romão de Souza, de 27 anos, realizaram um protesto na manhã desta terça-feira, 25, no Viaduto de Todos os Santos, no bairro do Méier, zona norte do Rio. Ele foi preso no local na noite do último dia 10 acusado de ter roubado a bolsa de uma pedestre. Vestidos de camisa preta, a mesma cor da roupa que Souza usava no dia da prisão, os manifestantes interditaram o trânsito por alguns minutos exigindo a imediata soltura do rapaz.