Amil aliena fatia na Medise para atender decisão do Cade

O Cade havia decidido no fim de agosto pela reprovação condicionada da compra da Casa de Saúde Santa Lúcia pela Amil e, para que o negócio fosse aprovado, foi exigido que a Amil teria que sair do capital da Medise, do grupo FMG, que controla a Rede D'Or no Rio de Janeiro.

"Foi completamente atendida a condição suspensiva para a aquisição da Casa de Saúde Santa Lúcia, com a alienação por parte do acionista controlador indireto da Amilpar, de sua participação na Medise", informou a Amil em breve nota.

A Amil assinou o contrato de promessa de compra pela totalidade da Casa de Saúde Santa Lúcia pelo valor total de 60 milhões de reais em setembro de 2008.

(Por Sérgio Spagnuolo)