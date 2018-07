Amil lidera queixas contra convênios no Procon-SP O Grupo Amil é a operadora de planos de saúde que mais recebeu queixas no Procon-SP entre 1º de janeiro e 17 de julho deste ano. A informação foi dada pela fundação nesta segunda-feira, quando foi divulgado o ranking com os dez convênios que tiveram mais reclamações no Estado de São Paulo no período.