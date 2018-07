Amistoso contra a Inglaterra fecha ano A seleção brasileira vai fechar a temporada com um amistoso contra a Inglaterra, no dia 14 de novembro, no Khalifa International Stadium, em Doha (Catar). Hoje, às 15 horas, Dunga convoca para as partidas contra Bolívia (11 de outubro, em La Paz) e Venezuela (14, em Campo Grande), no encerramento das Eliminatórias sul-americanas.