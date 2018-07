'Amistoso' no basquete entre China e EUA acaba em pancadaria Enquanto o vice-presidente americano Joe Biden tenta construir uma base de confiança com a China nos corredores do poder de Pequim, a boa vontade entre as duas nações foi revelada na noite de quinta-feira em uma quadra vizinha de basquete, onde os jogadores trocaram chutes e socos e até uma cadeira foi atirada.