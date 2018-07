Amizade de 30 anos

Luiz Inácio Lula da Silva conhece Fidel Castro na Nicarágua, nas comemorações do primeiro aniversário da

Revolução Sandinista

1984

Lula faz sua primeira visita ao país caribenho, onde se reúne várias vezes com o Fidel e elogia a participação do povo no governo

1989

Candidato do PT à presidência, Lula é recebido pelo líder

cubano em Havana

1990

Lula, então presidente do PT, e Fidel participam da criação do Foro de São Paulo. O cubano almoça na casa do brasileiro em São Bernardo do Campo

1998

Depois de se reunir com o então presidente Fernando Henrique Cardoso, Fidel recebe Lula para um encontro reservado e discutem a chance de reorganizar a esquerda com a crise financeira internacional

2000

Durante viagem bancada pela promoção "Vá a Cuba com Lula", lançada na campanha eleitoral para custear gastos em municípios de SP, Lula aproveita para se encontrar com Fidel

PRESIDÊNCIA

2003

Janeiro

Fidel vem ao Brasil para a posse de Lula e compara a chegada do colega brasileiro ao poder com a dele

Setembro

Lula faz sua primeira visita como presidente à ilha,

alheio à política interna; Fidel quebra protocolo e

recebe brasileiro com abraço

2008

Janeiro

Em Havana, Lula encontra-se com Fidel, afastado do governo desde 2006

Novembro

Brasileiro reúne-se com cubano por duas horas,

com quem discute os efeitos da crise financeira

2010

Viagem de Lula ao país caribenho e reunião com Fidel encerra ciclo de visitas à ilha como presidente