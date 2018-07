AMOR ALÉM DA VIDA No mundo pós-apocalíptico de Meu Namorado é um Zumbi (foto), a cura para as pessoas transformadas em mortos-vivos é o amor. Diretor do emocionante '50%' (2010), Jonathan Levine adaptou com bom humor o livro 'Sangue Quente' (do escritor Isaac Marion) sobre um zumbi apaixonado pela filha do líder da resistência humana. Pág. 43