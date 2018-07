Amor é tema de mostra de grafites em Paris

Uma galeria do Grand Palais, em Paris, abriga uma exposição com 300 obras de 150 grafiteiros de inúmeros países, incluindo o Brasil. Esta é a primeira vez que uma exposição de grafites é realizada em um prestigioso museu da França.

A mostra TAG(grafite, em francês) exibe os trabalhos que integram a coleção do arquiteto francês Alain-Dominique Gallizia. Durante três anos, ele pediu a grafiteiros do mundo todo para criar obras sobre o tema do amor, sempre em um mesmo formato: duas telas de 60 centímetros de altura por 1,80 metro de largura cada.

Na parte esquerda, o artista deveria assinar seu nome e, à direita, representar sua visão ilustrada do amor.

A coleção do arquiteto é considerada uma das mais excepcionais do mundo. Ela reúne os maiores nomes da arte do grafite, desde os fundadores do movimento, há 40 anos, em Nova York, a artistas contemporâneos de variados países como o Irã, China, Brasil, Islândia e do continente africano.

Alguns grafiteiros preferem ser chamados "writers" (escritores). "O grafite é uma arte efêmera. Quis fazer uma coletânea de obras e protegê-las do tempo", afirma o arquiteto.

Muitos artistas têm nomes insólitos, como Toxic, Crash, Psyckoze, Lady Pink, Popay, Ghost ou o paulistano Nunca.

Gesto de rebeldia

Os grafites estão expostos em uma galeria do Grand Palais que está atualmente em obras. Segundo os organizadores, o espaço é ideal para uma mostra desse tipo.

"Grafites em um monumento histórico? Os que pensam que a mistura entre a chamada arte selvagem, segundo alguns, e um símbolo do patrimônio francês não combinam desconhecem a história do Grand Palais, desde sua origem, em 1900, um templo de vanguarda", afirma o presidente do museu, Yves Saint-Geours.

A exposiçao TAGapresenta artistas emblemáticos do universo do grafite, a maioria americanos, hoje com 50 ou 60 anos de idade. Entre eles, Toxic, que foi amigo de Jean-Michel Basquiat (famoso grafiteiro nascido no Haiti que se tornou artista plástico com quadros cobiçados pleo mercado, e morto em 1988), o também americano Seen, pioneiro do movimento, além de Rammellzee.

Eles começaram entre os 11 e 16 anos de idade a assinar seus nomes nas paredes do metrô de Nova York, no início da década de 70.

A idéia era sair do anonimato e esquecer as condições de vida desfavoráveis em seus bairros. "Era um gesto de rebeldia", diz o historiador Henry Chalfant.

Hoje, obras de grafiteiros famosos podem custar 50 mil euros (R$ 150 mil). Criações mais recentes podem atingir entre 15 mil e 20 mil euros (entre R$ 45 e R$ 60 mil).

A mostra TAG fica em cartaz no Grand Palais, em Paris, até o dia 26 de abril.