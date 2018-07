Amor e tragédia A julgar pela trajetória recente do trio de artistas por trás da peça Córtex, que estreia amanhã (15) no CCBB, pode-se ter boas expectativas. O diretor Nelson Baskerville (que está em cartaz com 'Luis Antônio - Gabriela' e 'Rabbitt'), o dramaturgo Franz Keppler (de 'Camille e Rodin') e o ator Otávio Martins uniram forças neste monólogo - o primeiro de Otávio depois do excelente 'A Noite Antes da Floresta', de Bernard-Marie Koltès - sobre um homem apaixonado que tem sua vida completamente transformada após sua mulher desaparecer misteriosamente. Em meio a uma sucessão de reviravoltas, fica uma questão fundamental: o que é a verdade? Guilherme Conte CCBB. Teatro (125 lug.).