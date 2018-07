Amorim defende abertura de economia para integração regional

"Nós temos que adaptar os procedimentos burocráticos para uma era de integração. É óbvio que o Brasil tem de ser mais aberto e não é só na tarifa. Não adianta você abrir a tarifa e criar tantas dificuldades", afirmou Amorim ao se referir a reclamações da diplomacia colombiana com relação as regras fitossanitárias e sanitárias brasileiras.

O Brasil tem superávit comercial com quase todos os países da América do Sul, reforçando o desequilíbrio entre as economias da região.

"O Equador, por exemplo, a gente exporta para lá quase um bilhão de dólares e importa 30 milhões. Isso é insustentável e uma brincadeira. Agora cada produto que eles querem exportar para cá tem um problema. Não sou técnico, mas é preciso olhar, se esse produto tivesse vindo de um Estado brasileiro para outro Estado, haveria a mesma dificuldade?"

Segundo Amorim, as últimas reuniões envolvendo países da Unasul e do Mercosul reforçaram o otimismo em relação à integração dos países.

"Sou muito otimista com relação a integração da América do Sul, e já era antes, mas compreendo que as coisas levam muito tempo para se concretizarem. Os últimos avanços eu reconheço como o Código Aduaneiro e questão da dupla cobrança da TEC. Estávamos trabalhando nisso há seis anos. Demorou", disse o chanceler a jornalistas após evento no Palácio do Itamaraty.

Segundo o ministro, as queixas de paraguaios e uruguaios que se sentiam preteridos no Mercosul diminuíram nos últimos anos e as exportações destes países para o Brasil têm aumentado.

