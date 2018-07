Amorim defende Comissão da Verdade forte para investigar crimes Em meio a uma decisão do Ministério Público Federal do Pará de oferecer denúncia contra o coronel Sebastião Curió de Moura por supostos crimes cometidos na época da ditadura militar, iniciativa elogiada nesta sexta-feira pela ONU, o ministro da Defesa, Celso Amorim, afirmou que é preciso fortalecer a Comissão da Verdade e investigar todas as irregularidades que foram cometidas no tempo do regime ditatorial.