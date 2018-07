Amorim e alemão reprovam Bibi Brasil e Alemanha somaram-se às Nações Unidas e aos EUA ontem na condenação à decisão de Israel de expandir seus assentamentos em territórios palestinos. Ao lado do ministro do Exterior e vice-primeiro-ministro da Alemanha, Guido Westerwelle, o chanceler Celso Amorim disse que é "lamentável" a iniciativa do governo do premiê Binyamin "Bibi" Netanyahu. "Somos absolutamente contrários à expansão de assentamentos. Especialmente neste momento", afirmou o brasileiro, lembrando que os EUA tentam agora relançar o diálogo de paz.