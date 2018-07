Amorim não comenta festa de cientistas O ministro da Defesa, Celso Amorim, preferiu evitar polêmica ao comentar as informações publicadas ontem pelo Estado sobre o inquérito que apontou possível ligação entre uma festa de cientistas e funcionários da Marinha com o incêndio que destruiu a base brasileira na Antártida. "Existe ainda uma investigação em curso e não é possível tirar conclusões precipitadas para saber quais foram as causas do incêndio. Além do mais, é um documento sigiloso", limitou-se a dizer Amorim.