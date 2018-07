Amorim: ocupação de complexo no RJ é 'ação exemplar' O ministro da Defesa, Celso Amorim, disse hoje, em discurso ao lado de comandantes militares e do governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho, que a ocupação do Complexo do Alemão por forças de segurança é uma "ação exemplar" de cooperação entre os governos estadual e federal e entre as Forças Armadas e a polícia.