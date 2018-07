Amorim pede nova política a imigrantes após entrada de haitianos

Na avaliação do ministro, a melhora na posição global do Brasil leva à necessidade de revisão desta política. Amorim disse que "nenhum país do mundo chega à posição de sexta maior economia impunemente".

"Normalmente, as pessoas saíam do Brasil, mas como o Brasil ficou melhor, as pessoas querem entrar no Brasil. É um fato que temos que levar em conta e tratar da maneira mais correta do ponto de vista humano", disse Amorim a jornalistas no Rio de Janeiro.

"O Brasil vai ter que naturalmente estudar e agir diante de uma nova situação. Nós crescemos e a economia também e outras economias declinaram. Não são os haitianos que estão voltando, mas os brasileiros também", acrescentou.

Ele sobrevoou cidades afetadas pelas fortes chuvas que atingem o Rio no início deste ano. Em todo o Estado são 23 mortes e cerca de 15 mil desabrigados e desalojados. O ministro colocou as Forças Armadas à disposição para ajudar os locais atingidos.

Na semana passada, milhares de haitianos foram descobertos em cidades da Região Norte do país tentando uma nova vida no Brasil. As prefeituras e governos locais reclamaram do impacto social da entrada de haitianos no país e ainda denunciaram que a chegada dos estrangeiros vinha sendo facilitada e orientada por coiotes, que atuariam também na fronteira entre México e Estados Unidos.

Calcula-se que cerca de 5 mil haitianos estejam morando nas cidades de Brasileia, no Acre, e, Tabatinga, no Amazonas. Depois que a denúncia veio à tona, o governo brasileiro prometeu regularizar a situação dos imigrantes haitianos.

Amorim ocupou a pasta das Relações Exteriores nos governos dos ex-presidentes Itamar Franco e Luiz Inácio Lula da Silva.

Uma força de paz da Organização das Nações Unidas (ONU), cujo comando militar é brasileiro, está no Haiti desde 2004, após uma sangrenta revolta que levou à queda do então presidente do país, Jean-Bertrand Aristide.

"Temos que continuar, nós governo e comunidade internacional, trabalhando para melhorar a situação do Haiti. E é isso que vai permitir que esse problema não aconteça mais", finalizou Amorim.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)