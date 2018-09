Amorim pede que ONU não tome decisão precipitada sobre Irã O chanceler Celso Amorim afirmou nesta terça-feira esperar que nenhuma decisão sobre a imposição de sanções ao Irã seja tomada pelo Conselho de Segurança da ONU antes da reunião do G20, onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve fazer uma defesa do acordo fechado por Brasil e Turquia com a República Islâmica.