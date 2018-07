Amostra terá de seguir padrões do medicamento original As amostras grátis de medicamentos distribuídas pelos laboratórios farmacêuticos deverão seguir os padrões de fabricação e embalagem dos produtos originais registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), apresentando os mesmos instrumentos de rastreabilidade e autenticidade. A determinação foi publicada na edição de sexta-feira do Diário Oficial da União (DOU) e busca ampliar e harmonizar os mecanismos de proteção da saúde da população, já que as amostras devem ser medicamentos iguais àqueles encontrados em farmácias e drogarias.