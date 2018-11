Ampliação da Marginal Tietê começa em junho, diz Serra As obras para ampliação da Marginal do Tietê, na capital paulista, começam em junho, informou hoje o governador de São Paulo, José Serra (PSDB). A via ganhará uma pista em toda a extensão de 15 quilômetros. Atualmente, a marginal tem de seis a sete faixas, de acordo com o trecho. Ao discursar próximo à marginal, de onde já se via o trânsito lento, Serra fez uma promessa para o ano que vem: "Pode anotar e filmar. Não vai ter mais engarrafamento aqui." A ampliação custará ao Tesouro estadual R$ 800 milhões e receberá recursos também da concessionária AutoBan, que administra as rodovias Anhanguera e Bandeirantes.