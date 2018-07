Ampliação da pista de Congonhas é alvo de protesto Cerca de cem pessoas protestam na manhã deste domingo contra uma possível ampliação da pista do Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, a manifestação começou por volta das 9h30 na Avenida Washington Luís e reúne moradores de Indianópolis e Brooklin, bairros próximos ao aeroporto. Até as 10h, nenhuma via havia sido interditada.