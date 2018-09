Ampliação de Congonhas é analisada em Brasília A Prefeitura de São Paulo discute amanhã, com o governo federal, a proposta de ampliação das pistas principal e auxiliar de Congonhas, na zona sul. O assunto já foi debatido ontem em Brasília - numa reunião entre o prefeito Gilberto Kassab (DEM)e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva - e em São Paulo. Na capital paulista, a discussão envolveu o prefeito, o ministro da Defesa, Nelson Jobim, e o governador do Estado, José Serra (PSDB). ?É preciso deixar claro, no entanto, que essa extensão será apenas para melhorar a segurança. Não temos a idéia de aumentar o número de vôos e de passageiros em São Paulo, que está no limite?, afirmou Jobim. Segundo ele, o movimento atual do aeroporto é de 7 milhões de passageiros por ano. Para ampliar a pista principal no sentido do Jabaquara, Kassab calcula que seriam necessários R$ 400 milhões somente em desapropriações. ?A própria comunidade é favorável à desapropriação e à ampliação da pista. Ninguém quer mais morar ali.? Com as mudanças, seria criada ainda uma pista auxiliar para receber aviões com autoridades - com direito a um terminal específico renovado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.