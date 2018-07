Ampliação de heliponto gera protesto no Rio

"Ninguém aguenta tanto barulho (de helicóptero). Parece que tenho uma avenida em cima da minha cabeça", compara a professora de ioga Débora Weinberg, de 45 anos, moradora do Humaitá (zona sul). "Os helicópteros são cada vez mais procurados por turistas e empresários, e por isso o número de voos aumentou muito nos últimos meses. São mais de 200 (voos) por dia na zona sul. Em fevereiro decidi reclamar, e percebi que não estava sozinha", conta Débora, coordenadora do movimento.

No Rio existem 386 aparelhos - é a segunda maior frota do País, perdendo apenas para São Paulo, que tem mais de 650. "Não somos contra helicópteros para emergências médicas ou serviço dos bombeiros ou da polícia. Mas a maioria desses aparelhos serve o governador ou grupos de quatro turistas, e para isso acaba com o sossego de milhares de moradores, porque sobrevoa muitos prédios", diz.

Segundo Débora, o movimento conseguiu que o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), órgão vinculado ao Ministério da Defesa, proibisse o uso de uma rota, em fevereiro, e isso reduziu o movimento de helicópteros. "Mas o governador continua usando, porque ele tem prerrogativas e não precisa respeitar a proibição", reclama Débora. "A gente sabe (que é o governador) porque ele usa um helicóptero que não tem esquis, mas sim trem de pouso, com rodas", afirma. "Não sei se o governador está dentro (do aparelho), mas é o helicóptero à disposição dele que mais circula pela rota proibida", afirma.

Em 28 de maio dois helipontos (na Urca e em Botafogo) foram lacrados pela Secretaria Estadual do Ambiente por falta de documentação. Eles continuam sem funcionar, mas nesta semana a Secretaria da Casa Civil anunciou a ampliação de outro heliponto, que o governo do Estado mantém na Lagoa. Um terreno público de 20 mil metros quadrados, antes ocupado por uma empresa particular, seria agora inteiramente destinado à construção de um parque, mas o Estado decidiu usar 4 mil metros quadrados para a ampliação do heliponto. Ainda não há data para execução nem custo estimado. A obra não vai aumentar o número de voos, diz o governo, porque o espaço só servirá como garagem. Na área restante será construído um parque.

Em nota, o governo do Estado do Rio de Janeiro afirmou que "atende a todas as recomendações feitas pelo Decea" e que a Casa Civil dispõe de cinco helicópteros para serem usados por Cabral e demais autoridades estaduais, federais e municipais.