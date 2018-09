Ampliação do Farmácia Popular inclui fralda para idosos

"As medidas poderão beneficiar quase um milhão de pessoas. Elas comprarão nas farmácias conveniadas produtos da lista com até 90% de desconto", anunciou Temporão. A verba para ampliação do programa já havia sido prevista no orçamento deste ano. Mas, de acordo com o diretor de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde, José Miguel do Nascimento Júnior, a expectativa era de que recursos fossem usados para compra do Tamiflu, remédio usado para pacientes com gripe suína que foi incluído no Farmácia Popular este ano. "Como não houve gastos com o produto, houve uma folga e aproveitamos para aplicar no desconto de novos medicamentos", completou.

As 13.152 farmácias e drogarias da rede privada conveniadas com programa já ofereciam remédios com 90% de desconto para diabetes, hipertensão, colesterol, gripe e anticoncepcionais. Agora, foram incluídos medicamentos para asma, rinite, mal de Parkinson, osteoporose e glaucoma. Para essa mudança, foram investidos R$ 267 milhões. Temporão afirmou que a lista de novos medicamentos foi definida de acordo com levantamentos sobre doenças com maior número de prescrições na rede de saúde.

A expectativa é de que a oferta de fraldas geriátricas beneficie 40 mil brasileiros, todos os meses. Para comprar fraldas, será necessário apresentar uma receita médica ou uma declaração. A compra, no entanto, não será ilimitada. Cada paciente pode comprar no máximo 40 fraldas, a cada 10 dias. "Levantamentos indicam que esse é o consumo médio por paciente", afirmou Temporão.