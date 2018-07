Ampliada indenização a sobreviventes de naufrágio no RJ A Justiça do Rio de Janeiro decidiu aumentar de R$ 50 mil para R$ 220 mil o valor da indenização a ser pago a duas sobreviventes do naufrágio da embarcação Bateau Mouche IV. A decisão é da 3ª Câmara Cível. A embarcação com mais de 150 passageiros afundou na noite do revéillon, em 31 de dezembro de 1988, causando a morte de 55 pessoas. O barco que seguia para a praia de Copacabana, no Rio, naufragou na saída da Baía de Guanabara.